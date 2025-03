Disagi al minimo con la mappa dei cantieri Fs

Luigi Merano 05 marzo 2025 a

Un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente richiede continui interventi di manutenzione e sviluppo. Per questo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato una campagna di comunicazione trasparente e capillare dedicata ai cantieri programmati per il 2025, con l’obiettivo di informare con chiarezza i passeggeri che nei prossimi mesi sceglieranno il treno per i loro spostamenti. Un’iniziativa che non si limita a segnalare con largo anticipo la presenza di cantieri lungo la rete, ma che punta anche a rafforzare la consapevolezza sui benefici che questi interventi porteranno all’intero sistema ferroviario. Da Nord a Sud del Paese è infatti in corso un progetto ambizioso perla mobilità italiana, con interventi straordinari che si susseguiranno su tutta la rete ferroviaria. L’obiettivo del Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, è portare l’infrastruttura al più alto livello di efficienza, sicurezza e sostenibilità, per garantire un servizio sempre più puntuale e performante. Se i disagi saranno temporanei, i miglioramenti saranno invece duraturi: ogni dettaglio dei lavori è stato studiato per minimizzare gli inconvenienti e massimizzare i vantaggi a lungo termine per tutti. L’Italia sta vivendo un’evoluzione infrastrutturale senza precedenti: le Ferrovie dello Stato gestiscono una rete di 17 mila chilometri di linee ferroviarie, con oltre 1.600 gallerie, 23 mila ponti e viadotti, e 2.200 stazioni. Attualmente, sono inoltre operativi circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria e circa 700 per nuove opere. In questo senso, la pianificazione delle interruzioni è stata studiata per ridurre al minimo i disagi peri passeggeri. Tanto per fare un confronto: nel 2023 sono state gestite 160 mila interruzioni ferroviarie, mentre nel 2025 se ne prevedono 345 mila, con un approccio che concentra i lavori nei periodi di minore afflusso di lavoratori e studenti pendolari. Si tratta di interventi cruciali per migliorare le prestazioni della rete e ridurre le limitazioni esistenti, garantendo maggiore puntualità, sicurezza e capacità di traffico ferroviario. Alla luce dei dati economici, Rete Ferroviaria Italiana ha già consuntivato 12 miliardi di euro dei 25 previsti dal PNRR, a riprova di un impegno concreto nella modernizzazione del sistema ferroviario nazionale. Nel dettaglio, la campagna ha già interessato i cantieri del Lazio, della linea Roma-Firenze AV, della linea Adriatica e della Tirrenica. In questi giorni, invece, sta raggiungendo i passeggeri della Liguria, dove l’informazione è dedicata agli interventi di potenziamento delle linee nel nodo di Genova che permetteranno di separare i traffici regionali e metropolitani da quelli a lunga percorrenza e merci, con possibilità di incrementare la frequenza dei treni. In Lombardia, invece, la campagna è focalizzata sugli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico dei corridoi merci lungo le direttrici internazionali, sulla riconfigurazione del nodo di Bergamo e sul rinnovo di alcune stazioni. Andando più nel dettaglio, l’ammodernamento della Direttissima Roma-Firenze rappresenta uno degli interventi più rilevanti messi in atto da Rete Ferroviaria Italiana, con un impatto cruciale sulla mobilità del centro Italia. L’investimento previsto ammonta a 5 milioni di euro per le opere civili e 142 milioni di euro per l’implementazione del sistema ERTMS lungo la tratta Orvieto-Settebagni. Il progetto include un avanzato aggiornamento tecnologico e infrastrutturale, volto a uniformare la linea agli standard europei di interoperabilità, migliorando segnalamento e distanziamento dei treni. Inoltre, verranno completamente rinnovati gli impianti delle stazioni e alcuni tratti di binari. Un intervento che consentirà un sensibile incremento della regolarità e puntualità dei treni lungo l’intero itinerario tra Roma e Firenze.

FUTURO DELLA MOBILITÀ Questi interventi rientrano in un piano più ampio di modernizzazione del sistema ferroviario italiano messo in moto dal Gruppo guidato dall’Ad Donnarumma, con un focus particolare sulla maggiore intermodalità e sull’integrazione dei servizi su rotaia e gomma. Nel quadro del Piano Strategico del Gruppo FS 2025-2029, che prevede 100 miliardi di investimenti, si punta infatti ad aumentare il numero di viaggiatori di oltre 100 milioni in cinque anni. Tra i progetti più ambiziosi c’è il potenziamento delle linee Brescia-Verona-Padova per migliorare l’Alta Velocità, oltre al completamento della linea Napoli-Bari, che permetterà di viaggiare tra le due città in due ore, e tra Bari e Roma in tre ore. Senza dimenticare lo sviluppo della linea Salerno-Reggio Calabria, strategica per i collegamenti con la Sicilia. Opere e investimenti che testimoniano l’impegno del Gruppo FS nel potenziare la sua strategia di sviluppo, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza. L’obiettivo è rendere il trasporto ferroviario sempre più efficiente e competitivo, migliorando l’esperienza dei viaggiatori e la qualità del servizio. La campagna di comunicazione va proprio in questa direzione: accompagna i viaggiatori in questa trasformazione, informandoli non solo sulle modifiche temporanee alla circolazione, ma anche sui benefici a medio e lungo termine.

CANTIERI PARLANTI Alla campagna informativa si affianca, inoltre, il progetto “Cantieri Parlanti”, messo a punto da FS in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rendere più chiare e accessibili le opere strategiche in corso. L'iniziativa punta a informare i cittadini su oltre 30 progetti in tutta Italia, illustrandone obiettivi e benefici attraverso una comunicazione chiara e diretta. L'informazione avviene tramite diversi canali, tra cui il sito web FS Italiane, cartellonistica e infopoint locali insieme ai social media. Un approccio che intende favorire trasparenza e partecipazione, facendo comprendere l'impatto positivo delle infrastrutture sulla qualità della vita e sulla competitività del Paese.