Una scuola che apre le proprie porte nell'anno del Giubileo

L'idea è della Little Genius International, una scuola in lingua inglese che si pone l'obiettivo di offrire un'istruzione specifica di alta qualità a bambini da 2 a 11 anni. "Vogliamo far crescere i nostri studenti nel rispetto del prossimo e dell'ambiente con metodologie didattiche

tecnologicamente avanzate con vincoli etici".

"Vogliamo mettere a disposizione gratuitamente la nostra sede per i pellegrini che vogliano venire a Roma nell'anno giubilare". Nicola Christian Rinaldi è il Ceo della Little Genius International, una scuola in lingua inglese che sorge a Frascati e che si pone l'obiettivo di offrire un'istruzione specifica di alta qualità a bambini da 2 a 11 anni, i cosiddetti nativi digitali: "Siamo in questi anni cresciuti -spiega ancora Rinaldi- guardando con fiducia a un futuro dove gli studenti, intesi innanzitutto come persone, debbano diventare protagonisti di un avanzamento civile, economico, scientifico e ambientale. Per questo, pensiamo che l'accoglienza sia, in tal senso, elemento

basilare. Convinti come siamo che le differenze non siano un ostacolo ma anzi una risorsa da esaltare per la crescita e l'apprendimento di tutti noi, bambini ed adulti".

Da qui, l'idea di sviluppare un ecosistema educativo adatto a favorire lo sviluppo psicologico e culturale del bambino nel contesto di una società che sta, a ritmi serrati, cambiando paradigmi ormai non più attuali: "Education 4.0 è la nostra priorità -afferma Rinaldi. Ed è pe rquesto che, consolidando le nostre attività come Benefit Corporation, seguiamo la dottrina sociale della Chiesa e abbiamo avviato un piano di ricerca e sviluppo per il prossimo decennio focalizzato specificamente sulla valorizzazione dei processi cognitivi in campo educativo e con l'obiettivo di contribuire a fornire ai giovani gli strumenti per avere un impatto positivo sulla società e l'ambiente che li circonda e in cui dovranno crescere e fiorire".

Ispirata ai valori cristiani, la scuola ha come propria strategia l'adozione di tecnologie avanzate e metodologie didattiche interattive per preparare gli studenti a diventare leader responsabili e consapevoli del proprio ruolo nella società. Questo approccio

all'istruzione mira non solo all'eccellenza accademica ma anche allo sviluppo di competenze civili vitali per affrontare le sfide globali, promuovendo una cultura di apprendimento continuo e di rispetto per l'ambiente e il prossimo: "Elementi -conclude Rinaldi- presenti

anche nella nostra Summer school: un programma esclusivo dove i bambini, dai 3 ai 13 anni, imparano l'inglese ma diventano anche protagonisti di attività educative e ludiche: pilotaggio di droni, stampa 3D, coding, teatro, sport all’aperto, lezioni di rugby, di open air e robotica".