Avete mai provato l’esperienza di uno scooter elettrico? Ecco Niu NQIX 500

Avete mai provato l’esperienza di uno scooter elettrico? Io l’ho fatto e, pur essendo da sempre un motociclista “trradizionale”, devo ammettere che è stata una scoperta inaspettata: col mio Niu NQIX 500 - acquistato a settembre al concessionario Niu di corso San Gottardo a Milano, persone molto gentili, capaci e preparate – ho percorso, con grande divertimento, almeno mille chilometri.

Ho usato il mio Niu in città ma anche in tangenziale e in autostrada senza alcun problema, anzi, mi hanno stupito la sua capacità di accelerazione e le sue performance, assolutamente superiori a quelle di un 125 tradizionale, grazie a un motore da 9.000 watt che consente di districarsi senza fatica nel traffico cittadino ma anche di abbandonare la città per gite fuori porta. Il tutto favorito da un sistema di sospensioni avanzate in grado di assorbire le irregolarità del terreno.

L’autonomia? Quasi 100 chilometri con una carica, assolutamente sufficienti per girare, per esempio, in città per molti giorni. Ma c’è di più: essendo tecnologicamente molto avanzato con tantissime funzioni utili, lo scooter è sempre geolocalizzato e ci si puà collegare tramite un’app monitorando, all’occorrenza, tantissime informazioni, compreso lo stato della batteria e la pressione degli pneumatici. Lo scooter è dotato di tracciamento antifurto (con allarme acustico) Scordatevi le altre moto, siamo nel futuro! Il Niu ha la retromarcia e si può scegliere la modalità di guida (più o meno sportiva). Inoltre è fornito di una cassa acustica per riprodurre la musica e di una presa per la ricarica del telefono attraverso una presa USB. Caricare il Niu è davvero semplice: può essere collegato direttamente alla carica oppure, se si preferisce,si tolgono le batterie e si caricano a casa. Quanto agli spazi, il sottosella è davvero spazioso. A proposito: ci sono incentivi molto interessanti per l’acquisto. Quanto a me, lo ricomprerei subito!