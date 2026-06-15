Giuseppe Conte contro Beppe Grillo: "Zero chance che il simbolo torni a lui"

Secondo Conte quello sarà «il post per cui adesso tutti i tg li potrete concentrare su questo tema qui. Però gli italiani aspettano risposte da quattro anni sulla povertà: 6000 poveri che sono in povertà assoluta. Si tratta di un problema sociale o no? o soltanto un problema di chi muore di fame». «E ancora, sei milioni di cittadini che rinunciano alle cure, con un governo che ha ritirato uno straccio di progetto di riforma sulla sanità e se l’è rimangiato poco dopo». Mentre lui commenta i «dati oggettivi: siamo stati mollati da Trump dopo avergli fatto una corte spietata, non abbiamo ottenuto nulla, solo un vuoto a perdere».

Le notizie sono quattro. Beppe Grillo ha finalmente capito di aver partorito un mostro e non un Movimento e sta usando i...

Dimenticando che anche lui è stato amico di Trump. Ma rivendica quel periodo: «Cinque anni e zero riforme». Essendo in provincia di Taranto non può mancare una battuta su Ilva: Conte dà la colpa a Calenda e difende le scelte fatte dal suo governo su quello che era il più grande siderurgico d’Europa, «però poi ci hanno fatto cadere». Nel frattempo Schlein boicotta il forum di Vespa e preferisce perdere due ore e mezzo di tempo per incontrare l’ex presidente del Pd Romano Prodi, Schlein. A confessarlo è stato lui: «Schlein l’ho incontrata stamattina, abbiamo fatto due ore e mezza di bella conversazione bolognese...».