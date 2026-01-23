Argento usato: come monetizzarlo al meglio tra quotazioni e direttive?

L’argento nel 2025: il prezzo record al grammo

L'argento oltre ad avere un alto valore economico, come metallo prezioso, è anche una merce di prima qualità nell’uso industriale, rientrando per questo motivo, in vari ambiti di mercato. Questa duplice natura è il motivo per cui la sua quotazione è molto più volatile, rispetto all’oro.

La quotazione rappresenta il prezzo del metallo nella sua valutazione sui mercati di riferimento, invece la valutazione, è il processo attraverso cui questa “cifra teorica” si trasforma in una somma effettiva per un manufatto di seconda mano. Tra i due valori, vi è una sostanziale differenza, che è data da eventuali parti di scarto rimosse e i costi di trasformazione come la fusione e la raffinazione.





Titoli 800, 925, 999: il significato dei marchi di garanzia

Il titolo definisce la proporzione del metallo prezioso effettivo presente nell’oggetto. Un 925 indica 925 parti su mille, un 800 una percentuale inferiore, mentre un 999 si avvicina alla massima purezza possibile. A parità di massa, la quantità di metallo nobile "utilizzabile" incide fortemente sulla stima che verrà realizzata. Questi dati sono empirici e sono la base di partenza per una valutazione seria ed accurata.

Inoltre nel caso in cui l'oggetto presenti notevoli segni di usura, l'operatore è obbligato ad a fare tutti i controlli del caso e ad informare il venditore, sui metodi e gli strumenti utilizzati, durante le verifiche.

Massa netta e leghe composite: ecco perché alcune stime sono inferiori

Molti oggetti in argento includono sezioni che non sono vero argento o che non possono essere valutate con lo stesso criterio. Questo è comune in: servizi di posate con impugnature riempite, cornici aventi la parte posteriore in materiali diversi, o articoli decorativi con anime strutturali interne o rivestimenti superficiali.

Quando un oggetto subisce una decurtazione della "massa utile" durante la stima, raramente ciò è frutto di manovre ingannevoli, ma si tratta piuttosto della differenza tra ciò che si vede e ciò che è recuperabile come metallo.

Due città, due stili diversi: Milano e Torino

Chi si trova a vendere argento a Milano è abituato a un ritmo veloce e diretto. I clienti milanesi spesso arrivano preparati, conoscono il valore medio di mercato e hanno generalmente un approccio più distaccato.

I torinesi, al contrario, prediligono un approccio più metodico e tendono ad affidarsi maggiormente al venditore, affidandosi maggiormente alle sue competenze. In entrambi i contesti, però la sostanza non cambia, bisogna comunicare con il cliente in maniera chiara e trasparente.

Chi è intenzionato ad effettuare una vendita, soprattutto se è la prima volta, generalmente fa una ricerca preliminare, con una richiesta ben precisa: compro argento vicino a me . Scegliere un punto vendita vicino dà sicurezza al cliente ed evita perdite di tempo.

Pagamenti, soglie e regole: cosa prevede la legge

La normativa italiana sul commercio di metalli preziosi è piuttosto chiara, anche se poco conosciuta. Il Decreto Legislativo 92 del 2017 stabilisce che le transazioni dei compro oro non possono essere pagate in contanti se superano i 500 euro, questo non è un ostacolo, ma una tutela. Tutto ciò serve a contrastare il riciclaggio e a garantire che tutte le transazioni siano tracciabili. Al cliente, viene richiesto un documento di identità e l’operatore registra ogni dettaglio, come previsto dalla legge.

Esiste anche un registro nazionale degli operatori, consultabile online, gestito dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), che aiuta il consumatore a trovare dei punti vendita affidabili e certificati.

Inflazione e liquidità: perché vendere ora può avere senso

Nel contesto economico attuale, molte famiglie cercano soluzioni immediate per far fronte alle tante spese e problematiche, della vita di tutti i giorni. Anche se l’inflazione nel 2025 è rallentata, rimane costante un velato senso d’incertezza. Per questo, vendere oggetti in argento può rappresentare una risorsa utile per ottenere liquidità senza indebitarsi.

Un oggetto dimenticato in un cassetto, se valutato correttamente, può trasformarsi in un contributo importante per il bilancio familiare. L’importante è evitare la fretta, rivolgersi a operatori qualificati e farsi spiegare ogni passaggio, dalla pesatura alla liquidazione.

Per approfondire il tema dell’aumento dei prezzi dei metalli, puoi visionare il seguente articolo: I record di oro, argento, rame, platino: perché il prezzo dei metalli si sta impennando

Tracciare e riciclare: l’altro lato della medaglia

Quando si vende un oggetto in argento, si partecipa, spesso in modo del tutto inconsapevole a una filiera di riciclo fondamentale. Il metallo viene fuso, purificato e riutilizzato in nuovi cicli produttivo, questo processo che può sembrare scontato, riduce la necessità di nuove estrazioni minerarie, abbassa l’impatto ambientale e alimenta l’economia circolare. Non si tratta solo di una scelta ecologica, ma anche di un vantaggio per il sistema industriale ed economico.

In questo contesto è fondamentale la trasparenza. Un commerciante serio registra ogni operazione, segue le regole e contribuisce a rendere il mercato pulito e privo di zone grigie. Ecco perché è importante preferire sempre punti vendita autorizzati e certificati

Vendere o aspettare: come scegliere con lucidità

Alla fine, la domanda che molti si pongono è sempre la stessa: conviene vendere oggi o aspettare? La risposta dipende dall’obiettivo, che ognuno di noi si pone. I fattori decisivi sono il valore dell’argento e la propria situazione finanziaria.

A volte anche rimandare la vendita, nella speranza di un rialzo, potrebbe rivelarsi controproducente. La scelta più oculata, quindi è soltanto una: bisogna confrontare le varie offerte e aspettare un momento favorevole. Una vendita ben gestita, anche se modesta, può darci soddisfazione e portarci anche un buon ricavo.

Contatti:

- Compro Oro d’Oro: TORINO: Corso Vercelli, 247 - 10155

Tel: 338 229 87 31

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:30

- Compro Oro d’Oro: CORMANO (MILANO): Via dei Giovi, 158 - 20032

Tel: 338 229 87 31

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:30

