Carbonara, porchetta e pasta alla vodka: l’osteria romana di Davidino a Milano

Carbonara, cacio e pepe, amatriciana. Carciofi alla romana, porchetta, piatti che arrivano al tavolo senza bisogno di spiegazioni. È da qui che parte Da Davidino Cucina Romana, da un lessico gastronomico immediato, riconoscibile, che non cerca reinterpretazioni ma continuità. A Milano, dove la cucina regionale spesso diventa racconto concettuale, l’osteria di Davidino Marsili sceglie una strada diversa: quella della concretezza, del piatto come gesto quotidiano, del mangiare come atto conviviale prima ancora che come esperienza. Il locale ha aperto a settembre in via Bronzetti 3, zona Indipendenza, a pochi minuti a piedi da Milano Dateo. Non è una nuova apertura nel senso stretto del termine, ma una seconda tappa di un percorso già avviato. Marsili è infatti il volto e l’anima di Un Sacco Bello, ristorante romano a Milano diventato negli anni un punto di riferimento non solo per la cucina, ma per l’atmosfera: qui ha preso forma il format della cena cantata, una festa organizzata ma spontanea, dove l’osteria si trasforma in luogo di relazione. Da Davidino Cucina Romana nasce invece con un’intenzione diversa. Stessa anima, altro ritmo.

La cucina ruota attorno a materie prime che arrivano ogni giorno da Roma: carciofi, prodotti simbolo della tradizione laziale, e la porchetta, che diventa anche materia di dialogo con la città che ospita il locale. È da qui che nascono i mondeghili milanesi alla romana, polpettine di porchetta fritta che mettono insieme due identità gastronomiche diverse, senza forzature. Un piatto che racconta bene lo spirito del posto: rispetto della tradizione, ma anche voglia di giocare con il contesto. E poi ancora i dolci, dal maritozzo al tiramisù fatto in casa servito direttamente nella moka. Accanto ai grandi classici, c’è un piatto che sta attirando l’attenzione più degli altri: la pasta alla vodka. Un ritorno consapevole a un immaginario preciso, quello degli anni Ottanta, che Davidino non tratta come operazione nostalgia, ma come recupero di una cucina popolare e trasversale. «La pasta alla vodka è un piatto che tutti ricordano, ma che oggi si vede poco», racconta. «Mi piacerebbe, piano piano, riportare in carta anche altri piatti di quegli anni, senza forzare: salsiccia e panna, tortellini panna e prosciutto, farfalle al salmone». L’idea è quella di un menu che evolve, seguendo il ritmo del locale e delle persone che lo frequentano.