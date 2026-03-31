Milano, ricorda le foibe a scuola: studente sospeso

Capita a Milano. Cosa capita a Milano? Di essere sospesi da scuola per aver ricordato i martiri delle foibe. Siamo alle porte del 1° aprile e penserete a uno scherzo di cattivo gusto e invece non è così. Uno studente dell’I.I.S. Severi-Correnti, precisamente uno dei rappresentanti, si è visto recapitare dal corpo docenti una comunicazione di sospensione di tre giorni, dal 27 al 29 aprile, per aver esposto, insieme ad alcuni compagni di scuola, uno striscione - al di fuori dell’istituto scolastico- che recitava la scritta: “10/02 Io non scordo”.

Il riferimento al Giorno del Ricordo introdotto nel 2004 e che ogni 10 febbraio rammenta i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata dalle terre del confine orientale italiano. Inoltre, all’interno dell’istituto, i giovani avevano realizzato dei cartelloni, affissi sulle bacheche, che raccontavano quelle tragiche vicende. Descrivendo la pulizia etnica dei nostri connazionali, ma anche la storia di Norma Cossetto e le colpe del maresciallo Tito.