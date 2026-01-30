Libero logo
Autostrade per l'Italia al fianco dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026: al via la campagna "Quanta strada abbiamo fatto insieme"

venerdì 30 gennaio 2026
2' di lettura

Parte oggi la campagna di comunicazione di Autostrade per l’Italia dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campagna racconta il viaggio come esperienza condivisa e le autostrade come vie di accesso che collegano persone, territori e comunità ai Giochi Invernali, restando attiva per tutta la loro durata.
La creatività costruisce un parallelismo tra il cammino degli atleti verso la competizione e quello di milioni di persone che si mettono in viaggio per raggiungere le sedi Olimpiche e Paralimpiche. Il gesto atletico dialoga con l’infrastruttura autostradale, evocando il movimento, la preparazione e la tensione verso la meta. Le autostrade diventano così lo spazio fisico e simbolico in cui il viaggio prende forma, trasformandosi in esperienza legata ai Giochi Invernali.

Il messaggio centrale della campagna, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il percorso compiuto nel tempo e i valori condivisi tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità i valori che appartengono allo spirito Olimpico e Paralimpico e che si riflettono ogni giorno nel lavoro di chi opera lungo la rete autostradale.

La campagna sarà presente su stampa, canali digitali e affissioni con una diffusione mirata nella città di Milano. È prevista una presenza sui tram e sui principali mezzi di trasporto urbano, sugli schermi delle stazioni della metropolitana e sugli impianti di affissione, accompagnando cittadini e visitatori lungo il loro viaggio verso Milano Cortina 2026. Per la realizzazione della campagna il Gruppo si è avvalso della collaborazione di Sbam, agenzia creativa di Autostrade per l’Italia, che si è occupata della realizzazione del concept.

