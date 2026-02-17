Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a Fedez

martedì 17 febbraio 2026
A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a Fedez

1' di lettura

Il brand di JTI sceglie la settimana del Festival per un calendario di appuntamenti e attivazioni dedicati alla propria community adulta, tra intrattenimento, creatività e condivisione.

Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, arriva a Sanremo con un programma di attivazioni pensato per celebrare musica, lifestyle e socialità.

In occasione della settimana più iconica della musica italiana, Ploom accompagnerà i propri consumatori adulti in una serie di esperienze uniche, che vedranno il proprio momento clou nell’esclusivo Meet & Greet con uno degli ospiti più attesi del Festival: Fedez.

Un evento esclusivo, che darà la possibilità alla community adulta di Ploom di incontrare uno dei principali protagonisti della musica italiana contemporanea all’interno di una cornice unica, i bagni Tahiti, per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente.

La presenza dell’artista si inserisce nel percorso di Ploom di dialogo con il mondo della musica e della creatività, espressioni naturali di uno stile moderno e ricercato di cui il brand si fa da sempre portavoce.

Con questa iniziativa, Ploom consolida il proprio posizionamento nei principali contesti culturali italiani, continuando a costruire occasioni di incontro attraverso linguaggi contemporanei che spaziano dalla musica al design, dall’intrattenimento all’innovazione. 

tag
sanremo 2026
fedez

Sanremo 2026, Al Bano: "A chi bisogna stare attenti"

Ultimo atto Sanremo 2026, nessun dorma: la chiusura affidata ad Andrea Bocelli

L'anno del Leone Arisa torna a Sanremo e difende Laura Pausini sull'inno

ti potrebbero interessare

Referendum, il Comitato per il Sì e la vecchia intervista a Enzo Tortora: "La giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto"

Referendum, il Comitato per il Sì e la vecchia intervista a Enzo Tortora: "La giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto"

PRIMA EDIZIONE PREMIO FRANCO ZEFFIRELLI

PRIMA EDIZIONE PREMIO FRANCO ZEFFIRELLI

Annamaria Piacentini
DDL riforma Difesa: presentato al Ministro il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate

DDL riforma Difesa: presentato al Ministro il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate

FIEG: appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite

FIEG: appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite