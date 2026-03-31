Sal Da Vinci vuole salutare Fedez? Liquidato: "Avanti, cammina più in là"

Sal Da Vinci ospite di Fedez a Pulp Podcast. Il cantante vincitore di Sanremo ha però qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. E riguarda proprio il rapper. Nell'episodio, pubblicato su YouTube ieri 30 marzo dal titolo "Per sempre sì", Sal ha raccontato un fatto avvenuto anni fa: "Ora mi sto ricordando di Fedez, di qualche anno fa…Mi trovai a Disneyland Paris e lui era con la famiglia. In quel momento era da solo e c'era un signore naturalmente che lavorava con te (un bodyguard, ndr). Io volevo avvicinarmi per salutarti e oh, questo non mi ha fatto avvicinare". "Ma quanti anni fa?", la replica di Fedez che è sembrato alquanto sorpreso.

Una vicenda che risale a 5/6 anni fa. "Mi ha detto ‘no, no, cammina di là, più avanti". "Noo, mi dispiace. Non era una mia indicazione", ha subito commentato il rapper scusandosi. Intanto Sal Da Vinci è atteso in tutta Italia con la sua nuova tournée estiva.