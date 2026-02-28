“Così lo Stato ha risposto alla mafia”: il Coisp lancia la web-serie sulle catture di Brusca e Provenzano

Sirene, agguati, bare avvolte nel tricolore: erano gli anni in cui Cosa Nostra sfidava apertamente lo Stato con le stragi e le autobombe tentando di piegare la democrazia attraverso il terrore. Ogni funerale di magistrati e poliziotti assassinati sembrava una resa. Eppure, proprio sotto la superficie del dolore, lo Stato studiava e si riorganizzava; dentro le questure e negli uffici giudiziari prendeva forma la risposta. È da qui che parte la web-serie realizzata dal sindacato di polizia Coisp e in uscita oggi sui suoi canali social, dedicata ai trent’anni dall’arresto di Giovanni Brusca e ai venti dalla cattura di Bernardo Provenzano.

Il primo episodio ricostruisce la stagione più drammatica della lotta a Cosa Nostra: Palermo come fronte di una guerra non dichiarata, la mafia che tenta di mettere in discussione le regole democratiche, lo Stato che reagisce. Una sfida che assume quasi i contorni epici di una lotta tra il bene e il male, combattuta con gli strumenti della legge ma soprattutto con l’intelligenza investigativa. Ed è in quel laboratorio fatto di pedinamenti, appostamenti, intercettazioni tradizionali e incroci di dati e informazioni, che prende forma la strategia destinata negli anni successivi a portare alle grandi catture. Indagini condotte con i mezzi che la tecnologia di trent’anni fa metteva a disposizione, e quindi senza gli strumenti digitali avanzati di oggi, ma con esperienza, intuito e conoscenza profonda del territorio.