Torino, la Polizia accusa il Pd: "Coprono i violenti"

«Ringraziamo il sindaco di Torino che ancora permette a questi criminali di restare nella loro base operativa a preparare i prossimi assalti, anche questo ferito è da mettere in conto su tutti quelli che coprono e fanno finta di nulla giustificando la dottrina violenta di Askatasuna, giunta Comunale di Torino compresa». È durissimo il comunicato della Fsp dopo gli scontri in Valle di Susa, con gli agenti stufi di «restare inermi a fare da bersaglio per poi contare i feriti». Le lesioni inflitte a un collega, a Chiomonte, hanno scatenato tra le forze dell’ordine una dura reazione, compatta e netta. Non è stato solo un episodio isolato: per decine di poliziotti è l’ennesima prova che l’allerta non basta più. Il segretario generale della Fsp, Luca Pantanella, non usa mezzi termini. «Ancora una volta i No Tav Askatanutensi si sono resi protagonisti dell’ennesimo attacco deliberato e organizzato al cantiere. Sono arrivati armati di bombe carta con bulloni e chiodi e hanno lanciato pietre da cinque chili con rudimentali catapulte usando gli alberi come pilastri. Vogliono uccidere il poliziotto perché rappresenta lo Stato». Per questo servono strumenti adeguati. «Chiediamo l’uso di proiettili di gomma e interventi concreti dalla politica».

Anche il Coisp, attraverso il segretario generale Domenico Pianese, punta il dito contro la strategia dei No Tav. «Ci troviamo di fronte a una tecnica eversiva pianificata che nulla ha a che vedere con il dissenso democratico. È inaccettabile che strutture come Askatasuna siano ancora operative e che l’attacco sistematico alla polizia sia considerato un diritto. È necessario intervenire immediatamente per restituire dignità e sicurezza a chi serve lo Stato». Tutti i sindacati di polizia denunciano un clima di crescente esasperazione. Il Silp-Cgil ribadisce la necessità di una «protezione reale e strumenti di difesa efficaci». Il Siulp segnala che gli episodi violenti si susseguono con cadenza inquietante e che il rischio per chi presidia i cantieri è ormai quotidiano anche se «chi aggredisce un poliziotto attacca la collettività». Il malessere tra gli operatori cresce anche per la percezione di un isolamento crescente. «Si lavora in condizioni al limite della sicurezza, e la tensione accumulata rischia di esplodere in situazioni drammatiche», aggiungono fonti sindacali. Dietro ogni presidio si accumulano troppi rischi reali. «Serve un cambio di passo immediato. Non si può continuare a contare i feriti tra i nostri colleghi», sintetizza un comunicato congiunto dei sindacati. Per Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, «questi sono dei delinquenti professionisti del disordine. Prima o poi ci scapperà un agente morto se non si ferma questa scia di violenza».

