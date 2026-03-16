Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

Martedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia, si svolgerà con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo che, durante il cambio solenne, eseguirà i seguenti brani:

G. Massetti: Cavalleria;

M. Conzatti: Diana;

V. Borgia: Fanfara Solenne;

A. Leonardt: Marcia del Principe Eugenio;

F. Tassinari/A. Moretti: Evoluzioni equestri;

F. Tassinari/P. Sena/L. Berardo/A. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata;

G. Mameli: Canto degli Italiani;

F. Tassinari/A. Moretti: Inno al 4° Reggimento;

V. Borgia: On Horseback;

G. Mameli: Canto degli Italiani;

Autore Ignoto: La Bandiera dei tre Colori;

C.A. Bosi: Addio, mia bella, addio;

D. Di Martino: Verona.