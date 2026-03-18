Grande successo per la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award

Si è svolta con straordinario successo martedì 17 marzo 2026, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award, confermandosi uno degli appuntamenti più autorevoli nel panorama nazionale dedicato al giornalismo e alle eccellenze italiane.

La manifestazione ha registrato una partecipazione eccezionale, con sala gremita in ogni ordine di posti, a testimonianza dell’interesse e del prestigio che il Premio continua a rappresentare negli anni.

A rendere ancora più significativa l’edizione 2026 è stata la presenza delle telecamere del TG2, che ha seguito l’evento, contribuendo a dare ulteriore visibilità ad un’iniziativa che celebra il talento italiano nel mondo.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia, ha visto una conduzione impeccabile da parte di Manuela Biancospino, Direttrice del Premio e Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, che ha guidato l’intera cerimonia con professionalità, eleganza e grande capacità narrativa.

Un’edizione che ha saputo coniugare memoria, visione e contemporaneità, rendendo omaggio all’eredità del suo ideatore, Gino Falleri, e rafforzando il ruolo del giornalismo come strumento di valorizzazione delle eccellenze italiane.

Protagonisti assoluti dell’evento sono stati i premiati, figure di altissimo livello del panorama istituzionale, scientifico, culturale e artistico, che rappresentano il meglio dell’Italia a livello nazionale e internazionale.

Tra questi: Gino Falleri (alla memoria); il Prof. Federico Faggin; Mons. Marco Malizia; il Pref. Lamberto Giannini; la Principessa Elettra Marconi; Padre Paolo Benanti; Gigliola Cinquetti; l’Amb. Ferdinando Nelli Feroci; l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal Comandante di Brigata Marco Pecci; l’On. Simonetta Matone; il Pres. Tommaso Miele; la Sen. Giusy Versace; la Pres. Svetlana Celli; Dario Salvatori; il Prof. Marco Lacchini; Andrea Garibaldi; Susy Montante; Anna Maria Di Blasio.

Riconoscimenti speciali sono stati conferiti al Dott. Roberto Falleri e alla Dott.ssa Antonella Sperati.

Una targa di merito è stata inoltre assegnata al Sen. Giovanni Mauro, presidente del quotidiano L’identità, per il contributo innovativo nel panorama editoriale italiano.

Il Premio ARGIL, continua a distinguersi come momento di incontro e confronto tra i protagonisti della comunicazione, delle istituzioni e della società civile, valorizzando il racconto delle eccellenze italiane come leva strategica per il posizionamento internazionale del Paese.

Il riferimento simbolico ad ARGIL, uno dei più antichi resti umani rinvenuti in Europa, sottolinea il legame profondo tra le radici storiche dell’Italia e la sua capacità di innovare e ispirare nel presente.

Anche per questa edizione, il Premio ARGIL ha confermato la propria missione: celebrare il valore dell’informazione e di chi, attraverso il proprio operato, contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica dell’Italia, rafforzando il dialogo tra il nostro Paese e il contesto internazionale.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming e si può rivedere sui portali e sui canali social di Eurocomunicazione, ampliando ulteriormente la platea e il coinvolgimento del pubblico.