A ROMA TUTTO PRONTO PER LA MARATONA DELL’ACQUA, DA DOMANI APRE LO STAND INTERATTIVO ACEA AL CIRCO MASSIMO

Apre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse idriche. Nei suoi 200 metri quadrati, lo spazio ospiterà attività su sport e sostenibilità in attesa del 22 marzo, giorno della Acea Run Rome The Marathon. Una data simbolica quest’anno per la gara poiché coincide proprio con la Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dall'ONU. Presso lo stand Acea tante le attività previste a partire da venerdì 20 marzo con esperienze interattive pensate per raccontare il mondo dell’acqua in modo innovativo. I visitatori potranno mettersi alla prova con una “claw machine” per vincere gadget e i brick d’acqua “Ah2O! L’Acqua di Roma”, ideati da Acea, o scattare foto personalizzate al social booth. Per i più curiosi, un visore di realtà aumentata permetterà un viaggio virtuale negli impianti idrici, svelando la tecnologia e il valore che si celano dietro ogni goccia. Sabato 21 marzo, dopo la partenza della Acea Water Fun Run, sarà ospite dello spazio Acea Massimiliano Rosolino, già campione olimpico di nuoto e membro del team “Illumina” di Sport e Salute. Nel pomeriggio lo stand ospiterà l’evento “ACEA RUN FOR WATER”, dibattito sul rapporto tra sport e valore della risorsa idrica: ne parleranno Andrea Lo Cicero, già campione di rugby e componente del team “Illumina” di Sport e Salute, Patricia Mejias, Land and Water Expert della FAO, Tommaso Sabato, Chief Regulated Business Officer di Acea, Riccardo Tempestini, Vicepresidente Rari Nantes Florentia e Virman Cusenza, direttore della Comunicazione di Acea. Acea, da sempre al fianco della maratona, conferma il legame tra sport e sostenibilità con una campagna di comunicazione lanciata l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Il progetto ripercorre il cammino dell'acqua partendo dalle aree più fragili del mondo, dove la raccolta della risorsa ricade sulle donne tre volte più che sugli uomini. Questo viaggio ideale proseguirà fino alla Giornata Mondiale dell’Acqua, raccontando come l'infrastruttura di Acea trasformi quella sfida in una realtà quotidiana per 10 milioni di persone. Durante la maratona e della gara Fun Run, Acea assicurerà un articolato piano di supporto idrico lungo l’intero percorso, con otto autobotti dislocate sul tracciato e due posizionate nell’area di arrivo. Inoltre, garantirà la fornitura di 500.000 brick d’acqua realizzati con la collaborazione di Centrale del Latte di Roma per sostenere l’idratazione dei 60.000 partecipanti, tra cui 36.000 runner pronti a sfidare i 42 km di un percorso che non ha eguali al mondo. Dai Fori Imperiali al Colosseo, da Piazza di Spagna a Piazza del Popolo, passando per San Pietro fino al traguardo al Circo Massimo: ogni passo sarà immerso nella storia e nell’energia di Roma. I brick d’acqua avranno un nome speciale: “Ah2O! L’Acqua di Roma”. È un gioco di parole tra la tipica esclamazione “Ahò” e la formula chimica dell’acqua, un modo per celebrare il legame tra la Capitale e la sua risorsa più preziosa, la stessa che Acea porta ogni giorno nelle case dei cittadini. E proprio nella giornata mondiale dedicata all'acqua, il messaggio è che questa risorsa unisce persone, storie e percorsi. A sigillare questo impegno torna anche l’hashtag #runforwater, che accompagnerà la maratona sui social per ricordare quanto l'acqua sia fondamentale per la vita, il pianeta e, naturalmente, per lo sport.