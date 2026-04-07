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PIER SILVIO BERLUSCONI SI CONFERMA IL MANAGER ITALIANO CON LA REPUTAZIONE ONLINE PIÙ SOLIDA

martedì 7 aprile 2026
PIER SILVIO BERLUSCONI SI CONFERMA IL MANAGER ITALIANO CON LA REPUTAZIONE ONLINE PIÙ SOLIDA

1' di lettura

Pier Silvio Berlusconi si conferma ancora una volta come il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al primo posto della classifica generale. Il risultato rafforza ulteriormente un percorso di crescita costante: da oltre due anni guida il settore Media e da ben 31 mesi è stabilmente presente nella top ten complessiva.

Si tratta di un traguardo di particolare rilievo, soprattutto perché ottenuto in una graduatoria tradizionalmente dominata da manager provenienti da comparti strategici come finanza, energia e industria. In questo contesto, la leadership di un esponente del mondo dei media rappresenta un’eccezione significativa.

Il primato di Pier Silvio Berlusconi, inoltre, va oltre la dimensione del successo personale: si inserisce in un quadro più ampio che evidenzia la solidità e la visione industriale di MFE, realtà sempre più centrale nello sviluppo del settore audiovisivo europeo. Un risultato che contribuisce a ridefinire il posizionamento dell’Italia in un mercato in continua evoluzione, caratterizzato da nuove sfide competitive e da profondi processi di trasformazione digitale.

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