'Una serata di stelle per PUPI', Javier Zanetti a Napoli presenta l'evento per i 25 anni della fondazione benefica

Fondazione P.U.P.I. festeggia 25 anni e lo farà a Napoli con un grande evento previsto in piazza del Plebiscito il 26 settembre 2026. “Una Serata di Stelle per PUPI” è il titolo della manifestazione che vedrà esibirsi sul palco artisti del calibro di: Max Pezzali, Elisa, LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio con un forte legame con Napoli e l’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi. Ma non solo, Federico Buffa regalerà un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, alla presenza della moglie Claudia e delle figlie. “La Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore nasce nel 2001 dal desiderio mio e di mia moglie Paula di creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti“, ha detto Javier Zanetti, fondatore della Fondazione P.U.P.I., a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è svolta presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. “Attiva principalmente tra l’Argentina e l’Italia – prosegue Zanetti – la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale, tra i quali lo sport riveste un ruolo centrale. Festeggeremo il traguardo dei 25 anni con un grande Charity Show in Piazza del Plebiscito, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere i nostri progetti attivi nello sport e dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Napoli è la città che per spirito e colori è “argentina” per definizione e, oltre al legame storico con la nostra terra, ci unisce una visione comune: lo sport non è solo competizione, ma un motore pulsante di inclusione e benessere. Organizzare l’evento qui, in collaborazione con il Comune, è il nostro modo di onorare Napoli nel suo anno da Capitale Europea dello Sport.”