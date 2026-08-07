Macron, la denuncia di Alexandr Stepanov: "Parigi? Puzza e urina ovunque"

Altra accusa a Emmanuel Macron. Dopo la denuncia di Gregorio Paltrinieri e quella di Ginevra Taddeucci, un altro atleta critica la Francia. Si tratta di Alexandr Stepanov: "Se parliamo di Parigi in generale, mi aspettavo che il cibo fosse buono, ma non lo è – ha detto il 22enne nuotatore – Puzza ovunque, non c'è niente di piacevole: urina, immondizia. E ci sono topi che corrono sotto la Torre Eiffel".

Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale" Due anni dopo i giochi olimpici di Parigi, ci risiamo. Gli sport acquatici vivono emozioni ambivalenti. Quelli in vasca ...

D'altronde proprio giovedì sono state cancellate le prove a causa del ritrovamento nel fiume di tracce di idrocarburi: "L'annullamento degli allenamenti nella Senna non mi ha influenzato. Mi hanno detto che avrebbero rimosso tutto, che era tutto a posto. Sapremo stasera in base alle mie condizioni di salute. Che mi piaccia o no, continuo a bere acqua, ma va tutto bene".

Ginevra Taddeucci imbarazza Macron: "Senna bella 'zozza', sugli occhialini avevo di tutto" "Le acque della Senna? Era bella 'zozza', è uscito un 'troi**o' indicibile... Si tiravano fu...