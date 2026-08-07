Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Macron, la denuncia di Alexandr Stepanov: "Parigi? Puzza e urina ovunque"

venerdì 7 agosto 2026
Macron, la denuncia di Alexandr Stepanov: "Parigi? Puzza e urina ovunque"

1' di lettura

Altra accusa a Emmanuel Macron. Dopo la denuncia di Gregorio Paltrinieri e quella di Ginevra Taddeucci, un altro atleta critica la Francia. Si tratta di Alexandr Stepanov: "Se parliamo di Parigi in generale, mi aspettavo che il cibo fosse buono, ma non lo è – ha detto il 22enne nuotatore – Puzza ovunque, non c'è niente di piacevole: urina, immondizia. E ci sono topi che corrono sotto la Torre Eiffel".

Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale"

Due anni dopo i giochi olimpici di Parigi, ci risiamo. Gli sport acquatici vivono emozioni ambivalenti. Quelli in vasca ...

D'altronde proprio giovedì sono state cancellate le prove a causa del ritrovamento nel fiume di tracce di idrocarburi: "L'annullamento degli allenamenti nella Senna non mi ha influenzato. Mi hanno detto che avrebbero rimosso tutto, che era tutto a posto. Sapremo stasera in base alle mie condizioni di salute. Che mi piaccia o no, continuo a bere acqua, ma va tutto bene".

Ginevra Taddeucci imbarazza Macron: "Senna bella 'zozza', sugli occhialini avevo di tutto"

"Le acque della Senna? Era bella 'zozza', è uscito un 'troi**o' indicibile... Si tiravano fu...

Prima del fondista russo, l'azzurro Paltrinieri aveva raccontato: "Abbiamo inviato due lettere all'European Aquatics per spostare le gare in un laghetto vicino Parigi, ma niente. Ci concedono di fare analisi indipendenti delle acque del fiume e ci rimborsano le spese mediche se qualcuno dovesse stare male". Stessa denuncia dalla Taddeucci: "Io sugli occhialini avevo di tutto - aveva raccontato la neocampionessa d'Europa - ho visto più plastica qui... Sarà biodegradabile, andrà via. Ma oggi era peggio di due anni fa".

tag
emmanuel macron
alexandr stepanov

Nuotate folli Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale"

Socialista isolato Giorgia Meloni e il fronte dei 22: a Pedro Sanchez restano solo Macron e Pd

I Volenterosi a Parigi Europa, nasce la "coalizione anti-missili": si scatena la furia della Russia

ti potrebbero interessare

Flavio Cobolli, la drammatica confessione: "Da 3 settimane non riesco a respirare"

Flavio Cobolli, la drammatica confessione: "Da 3 settimane non riesco a respirare"

Badiashile-Napoli, si tratta. Romero va a Madrid

Badiashile-Napoli, si tratta. Romero va a Madrid

Venezia sulle orme di Como: calcio, soldi e idee in Laguna

Venezia sulle orme di Como: calcio, soldi e idee in Laguna

Claudio Savelli
Doualla corre nella storia: il bronzo vale come l’oro

Doualla corre nella storia: il bronzo vale come l’oro

Federico Danesi