Lucio Malan sull'audizione "anomala" di Conte: "Amici molto vicini al Pd..."

Un monologo che non ha portato a nulla quello di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'accusa arriva da Fratelli d'Italia, o meglio, da Lucio Malan . L'audizione del leader del M5S "è stata anomala perché, solitamente, chi viene audito fa una breve introduzione, e invece ha parlato per tre ore. E in queste tre ore ha parlato di moltissime cose senza dire nulla. Non ha chiarito nulla dei molti punti oscuri che ci sono in questa vicenda, ha tentato di far passare come una novità un documento conosciuto dalla magistratura, che ha anche considerato quello, ha condannato il governo a pagare oltre 200 milioni per i pasticci fatti dalla gestione della pandemia all'epoca in cui Conte era presidente del Consiglio".

Il motivo è chiaro: "Sono state spese centinaia di miliardi, il debito pubblico italiano è aumentato come in nessun'altra epoca e ci sono state anche delle gravi responsabilità nella gestione. Non eravamo preparati, sono state trascurate le cure domiciliari, e qualcuno, a quanto pare, si è arricchito, perché quello che è certo è che su quella maxi-fornitura di 1.250.000.000 di euro in mascherine, sono stati incassati, e in alcuni casi si sanno anche i nomi, in altri non si sanno neppure i nomi, ma da amici molto vicini al Partito Democratico, oltre 200 milioni di intermediazioni. Va fatta chiarezza".