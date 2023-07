Lega, la nota: "Riforma della giustizia, la sfida da vincere"

09 luglio 2023 a

La tensione tra governo e magistratura è alle stelle. Già, da che è stata messa in cantiere la riforma della giustizia di Carlo Nordio, da parte delle toghe sono piovuti siluri contro l'esecutivo ed i suoi membri. Si pensi ai casi Santanchè, Delmastro e quindi la vicenda che sta coinvolgendo il figlio di Ignazio La Russa.

Dunque, poche ore fa, le parole sferzanti del presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, un attacco frontale a un governo accusato di delegittimare la magistratura, pur affermando in premessa che "non siamo noi a cercare lo scontro". Francamente, difficile credere alla premessa.

Ed è in questo contesto che la Lega diffonde una nota in cui prende posizione sulla riforma della giustizia in modo netto, incontrovertibile. Il partito guidato da Matteo Salvini mette nero su bianco che "una riforma della Giustizia che unisca garantismo e certezza delle pena è attesa da decenni e non è più rinviabile, come ci hanno ricordato anche i milioni di cittadini coinvolti dai referendum di giugno 2022", ricordano dalle parti del Carroccio.

"L'obiettivo - riprende la nota - è mettere al primo posto l'efficienza. In generale, come da programma elettorale, è doveroso impegnarsi per un piano nazionale che renda effettiva l'esecuzione della pena attraverso carceri idonee con più personale e mezzi. E poi: per la separazione delle carriere, per tempi certi per arrivare a sentenza, per maggiori garanzie, per combattere la degenerazione del correntismo".

"È una sfida da vincere, per rendere l'Italia più moderna e credibile anche a livello internazionale. Il tutto dovrà essere fatto all'insegna della rispettosa collaborazione, non contro qualcuno e nel rigoroso rispetto sia dell'obiettivo finale che delle prerogative costituzionali di ogni soggetto", conclude il partito di Matteo Salvini. Parole chiarissime.