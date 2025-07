Cassazione, il caso del Massimario ci riporta a Fanfani

La buonanima di Amintore Fanfani toscaneggiava contro gli errori che attribuiva agli avversari, o agli amici non sufficientemente disciplinati e rispettosi, intimando: «Chi la grossa, la copra». Penso che l’avrebbe gridato in questi giorni anche contro la Suprema Corte di Cassazione, non distinguendola dall’ufficio del Massimario che la compone, per il pasticciaccio, a dir poco, di quei documenti critici su leggi e atti di governo finiti sotto il suo esame, pur non giurisdizionale. A cercare di coprirla, leggendo certi giornali, e pur non avendone alcuna responsabilità, sarebbero stati e sarebbero tuttora col loro garbato silenzio, in ordine di importanza istituzionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoro so.

Ma, per quanti sforzi abbiano compiuto e compiano queste benemerite Autorità di abbassare la temperatura con la loro riservatezza, come condizionatori al massimo della potenza in questi giorni di caldo torrido, il pasticciaccio della Cassazione continua a infuocare il dibattito politico e gli stessi rapporti istituzionali. La segretaria del Pd Elly Schlein, per esempio, ospite di un salotto televisivo, ha usato contro il governo, la sua azione, i suoi decreti, le leggi che riesce a fare approvare dal Parlamento e “il documento della Cassazione”, parlando al singolare di quello diffuso sulla sicurezza ma alludendo a quello sul patto con l’Albania in tema di im migrazione ed altri che potrebbero uscire ancora. Forse anche quello perché no? - sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario all’esame delle Camere.