Strage di Erba, sì alla revisione del processo: Olindo e Rosa, la svolta è pazzesca

Svolta per Olindo Romano e Rosa Bazzi. La corte d'appello di Brescia ha dato il via libera alla revisione della strage di Erba, fissando per l'1 marzo 2024, davanti alla seconda sezione penale, la prima udienza. La strage dell'11 dicembre 2006 vede condannati in via definitiva all'ergastolo i due ex coniugi. La Corte d'Appello di Brescia ha così accolto le istanze del pg Cuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Schembri secondo i quali nuovi elementi dovrebbero portare alla revisione del caso. La richiesta era stata presentata sulla base di alcune consulenze.

"Ma c'è molto di più rispetto ai temi portati dal magistrato - spiegava all'Agi l'avvocato Fabio Schembri, autore dell'istanza insieme ai colleghi Nico D'Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux –. Abbiamo allegato sette consulenze, audio e video e affrontato tempi più vasti". Tra gli argomenti, le modalità della morte di Valeria Cherubini che sarebbero "incompatbili" con la tesi di Olindo e Rosa colpevoli, le intercettazioni ambientali sul letto d'ospedale del sopravvissuto Mario Frigerio, uno studio sull'energia elettrica nella casa dell'eccidio, la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli inquirenti, e residente nell'abitazione di Erba, che venne poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne il massacro.

Olindo e Rosa sono stati condannati in Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel paese del Comasco l'11 dicembre 2006 che provocò la morte di Raffaella Castagna, il figlio di lei Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere.