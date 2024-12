Jannik Sinner, la provocazione di Nick Kyrgios: "Scatenerò una bolgia contro di lui"

15 dicembre 2024 a

a

a

Nuovo giorno, altra frecciatina di Nick Kyrgios a Jannik Sinner. L'australiano, reduce da un lunghissimo stop causa infortunio, cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione su di sé. Come? Attaccando il numero uno al mondo. Da quando è scoppiato il caso Clostebol, il 29enne è diventato il nemico giurato dell'azzurro. Lui non crede alla sua innocenza e ci tiene a farlo sapere al mondo.

Nick Kyrgios si è iscritto a Brisbane come primo torneo per il rientro sul circuito, si è espresso durante l'ultimo episodio di Nothing Major Podcast. E ha parlato anche del numero uno al mondo. "Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui - ha dichiarato l'asutraliano -. La trasformerò in una bolgia totale. Metterei da parte qualsiasi tipo di 'rispetto' e farei semplicemente di tutto per vincere".

"Anna Kalinskaya e Jannik Sinner si sono sposati": clamoroso, tutta la verità su questa foto

L'ultima volta che i due si sono sfidati è stato al Masters 1000 di Miami e l'australiano ha perso in due set contro l'allora 20enne azzurro. L'unica vittoria che Kyrgios è riuscito a raccogliere contro l'altoatesino non compare nei conteggi ufficiali: si è trattato di un ritiro di Jannik prima di scendere in campo a Indian Wells, sempre ottavi, nello stesso anno.