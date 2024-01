Dario Safina, arrestato il deputato Pd all'Ars

24 gennaio 2024 a

a

a

Altro terremoto giudiziario per il Pd al Sud: è stato arrestato a Trapani Dario Safina, deputato regionale del Partito democratico all'Ars con l'accusa di turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di notizie d'ufficio. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip.

Il politico, già assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, è destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari. Divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice per il direttore generale e il direttore amministrativo della società "Trapani Servizi" che svolge l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti nel capoluogo), entrambi destinatari del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice. Nei confronti dell'Energy Manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell'illuminazione pubblica, scatta il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di un anno. Tutti indagati, a vario titolo, dei reati di turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di notizie d'ufficio.

"Stamattina all'alba mi è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. I fatti contestati dalla magistratura riguardano il periodo in cui ricoprivo il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Trapani. Due le accuse che gli inquirenti muovono nei miei confronti: corruzione e turbativa d'asta. Sono sereno e ho la coscienza tranquilla. Sono fiducioso nell'operato della magistratura e sono certo che riuscirò a chiarire la vicenda nel più breve tempo possibile", ha commentato Safina.

"Sono sorpreso e personalmente addolorato. Nel confermare pieno sostegno e fiducia alla magistratura e in particolare alla procura di Trapani, guidata da Gabriele Paci, non avendo elementi e fatti se non quelli riportati dalla stampa, auguro a Dario Safina di dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati", riferisce non senza imbarazzo il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. "Una notizia che ci sconvolge, ma restiamo convinti che Dario Safina saprà al più presto chiarire la sua posizione in merito alle accuse che gli vengono contestate. Resta la nostra piena fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine", spiega invece Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars.