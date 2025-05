Emanuele De Maria, FdI si muove per il caso del killer di Milano: magistrati nel mirino

Da "semplice" e sconvolgente cronaca nera, quello di Emanuele De Maria rischia di deflagrare in caso di politica giudiziaria a 360 gradi. Secondo quanto di apprende, il Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio sta esaminando il dossier sul detenuto nel carcere di Bollate, condannato per aver sgozzato nel 2016 una 23enne nel Casertano, che usufruendo del permesso di uscire dal carcere per lavorare aveva trovato impiego come receptionist all'Hotel Berna, in zona Stazione Centrale a Milano.

L’uomo è morto suicida lanciandosi in pieno giorno dal Duomo di Milano, ma prima aveva accoltellato all'alba di sabato un 51enne fuori suo collega dell'hotel di via Napo Torriani e quindi ucciso anche un’altra dipendente dell’albergo, sparita da venerdì e oggi trovata senza vita tra le sterpaglie del Parco Nord. Con la 50enne Chamila Wijesuriyauna, questo il nome della vittima originaria dello Sri Lanka, De Maria avrebbe avuto una relazione clandestina e la donna sarebbe stata uccisa perché aveva deciso di troncare la loro storia.

La mossa di via Arenula rispecchia un clima infuocato nella maggioranza. "Cercheremo, per quanto possibile, di fare approfondimenti su una scelta che non dipende certamente dall'Amministrazione penitenziaria", spiega all'agenzia Adnkronos il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Cercheremo capire come sia potuto accadere che venisse giudicato, evidentemente, non pericoloso socialmente", sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia, ricordando che l'autorizzazione al lavoro esterno o la concessione di benefici premiali sono una "scelta della magistratura".