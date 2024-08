Giovanni Toti libero ma detenuto per sempre

03 agosto 2024 a

Nelle guerre - fredde, calde o roventi che siano, secondo le circostanze e i gusti di chi le cataloga c’è ancora la possibilità che le parti si scambino i prigionieri, come abbiamo appena visto con un certo sollievo.

In quella che non possiamo chiamare guerra fra la magistratura e la politica italiana senza rischiare chissà quale cervellotica denuncia, ma possiamo definire tranquillamente un grave squilibrio fra l’una e l’altra, avendolo denunciato a suo tempo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano scrivendone alla vedova di Bettino Craxi a proposito degli effetti delle famose “Mani pulite” del 1992 e degli anni successivi, non c’è possibilità di sperare neppure in una tregua.