Fiorello, falsi festini a luci rosse: denunciato, ma la colpa è dei magistrati

Rosario Fiorello è indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia. Lo showman è stato denunciato per una battuta fatta nel suo spettacolo, “Viva Raidue”. «Toti è arrestato, il suo vice è finito in un’inchiesta con escort e cocaina: questa non è una Regione, è un rave, d’ora in poi chi vuole andare in Liguria deve essere maggiorenne». Ecco la frase incriminata. Certo che Fiorello è innocente. Il suo format, di successo straordinario, era una rassegna stampa umoristica. Lui leggeva le notizie e ci scherzava sopra. Non ha insultato, ma esercitato il legittimo diritto di fare satira.

Il problema però è che innocente è anche chi lo ha querelato, Alessandro Piana, il vice a cui l’attore allude. Già, perché il consigliere regionale leghista non c’entrava nulla con l’inchiesta, non è stato neppure indagato. È stato tirato in mezzo da un’intercettazione ambientale nella quale due clienti sostenevano che gli fosse stata messa a disposizione una escort. «Non ho mai partecipato a festini né assunto droghe. Non ho idea di come il mio nome sia finito nelle carte. Così si ammazza la gente» aveva detto Piana, ma la voce di chi si difende riesce a farsi sentire sempre meno di quella di chi lo infama.