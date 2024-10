Open Arms, Anm: "I sospetti generano minacce". Crippa della Lega: "Autocritica che ci soddisfa"

18 ottobre 2024 a

Oggi, venerdì 18 ottobre, è il giorno dell'arringa difensiva di Giulia Bongiorno, l'avvocato che difende Matteo Salvini nel processo Open Arms, dove il leghista rischia una condanna a sei anni di carcere. Un arringa durissima, quella della Bongiorno, che ha mostrato all'aula le ragioni per le quali è lecito ritenere che quello in atto sia un processo politico, l'obiettivo colpire il leader del Carroccio e vicepremier, ministro dell'Interno all'epoca dei fatti contestati.

Una giornata attesissima, tanto che tutto lo stato maggiore della Lega era a Palermo, a supporto del leader. Tutti stretti attorno a Salvini, impegnato nella più difficile delle battaglie. E proprio in questa attesissima giornata, ecco l'intervento a gamba tesa dell'Anm, per bocca del presidente, Giuseppe Santalucia.

"Se si crea intorno al processo un clima di tensione mediatica, gli effetti possono anche essere questi - ha premesso Santalucia interpellato dall'Ansa -. I processi devono svolgersi nel clima di maggiore serenità possibile a beneficio di tutti. Operazioni che creano intorno al processo un'aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti: attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze e minacce verbali. Non posso che appellarmi alla saggezza di chi ruota intorno al processo. Quel tipo di approccio con polemiche è solo dannoso e pregiudiziale e non può che produrre scorie", ha concluso il presidente dell'Anm, il riferimento era alla scorta assegnata a Giorgia Righi, una delle pm che rappresenta l'accusa contro Salvini nel processo Open Arms.

Parole pesantissime, quelle di Santalucia, alle quali ha subito risposto Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. "L'appello alla saggezza formulato da Anm a proposito del processo Open Arms è certamente una autocritica che apprendiamo con soddisfazione - ha premesso -. D'altronde non risultano ripetuti interventi dell'Anm quando la sinistra scese in piazza a Riace per contestare processo e condanna a Mimmo Lucano. Siamo certi, quindi, che l'Associazione Nazionale Magistrati saprà essere finalmente sobria e misurata nei suoi interventi, perché un approccio con polemiche contro Matteo Salvini e il centrodestra è solo dannoso e pregiudiziale e non può che produrre scorie", ha concluso Crippa, rilanciando proprio le parole di Santalucia.