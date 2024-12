Iolanda Apostolico lascia la magistratura, la Lega. "Ora comunista senza imbarazzi"

04 dicembre 2024 a

E' finita la carriera in magistratura di Iolanda Apostolico: il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha infatti accolto la richiesta della giudice di Catania. C'è stato un solo voto di astensione. La giudice era finita al centro di polemiche per aver partecipato a manifestazioni in favore dei migranti e contro l'allora governo di centrodestra.

Proprio a quella polemica fa riferimento un caustico commento della Lega, che con in una nota saluta così la magistrata: "Iolanda Apostolico ha lasciato la magistratura: meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi".

Il 30 settembre del 2023 la Apostolico aveva disapplicato il decreto Cutro sui migranti, respingendo con una sua ordinanza il trattenimento dei richiedenti asilo.perché ritenuto "illegittimo" e "in contrasto con la normativa europea". Di fatto, una anticipazione di quanto accaduto anche questo autunno, con le sentenze dei giudici di Roma e di Bologna contro il trasferimento dei migranti in Albania che hanno costretto il governo a varare un nuovo decreto ad hoc, il Dl Porti sicuri.

Lei si definiva "un cane sciolto, mai iscritta a correnti" a differenza di colleghi come Silvia Albano (Roma) e Marco Gattuso (Bologna) iscritti a Magistratura democratica, l'ala dell'Anm più vicina al Pd. Tuttavia, il suo attivismo politico non è passato inosservato. Nell'ottobre dello scorso anno era infatti spuntato un vecchio video datato 2018, che la vedeva in prima fila in una manifestazione sempre a Catania contro i decreti sicurezza firmati dall'allora ministro degli Interni Matteo Salvini, capo del Viminale nel governo gialloverde del Conte 1.