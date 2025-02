Anm, Cesare Parodi: "L'appello di Meloni? Novità di un certo rilievo. Da lei senza cedimenti

09 febbraio 2025 a

L'Associazione nazionale magistrati ha un nuovo presidente: si tratta di Cesare Parodi, eletto ieri, sabato 8 febbraio. E subito dopo l'elezione, Parodi ha ribadito l'intenzione di continuare la battaglia contro il governo Meloni: lo ha fatto confermando lo sciopero contro la separazione delle carriere, riforma contro la quale ha assicurato e ribadito tutta la sua contrarietà.

Ma a stretto giro, con una mossa per certi versi a sorpresa, Giorgia Meloni ha rivolto un appello a Parodi e all'Anm, un appello al dialogo, un incontro per cercare di appianare le tensioni, nelle ultime settimane salite a livelli con ben pochi precedenti.

E oggi, domenica 9 febbraio, ecco che Parodi risponde all'appello di Meloni, non può sottrarsi: "La novità di ieri ha un certo rilievo - premette -. Non possiamo sottrarci ad un incontro che io ho chiesto. Forse ho iniziato male perché sono partito con una richiesta mia personale che avvertivo con una certa intensità, senza consultarmi con i colleghi e di questo chiedo scusa. Però abbiamo avuto una risposta per una interlocuzione con l'associazione" che rappresenta "una occasione per spiegare una volta di più con chiarezza, fermezza, lucidità e senza nessun cedimento quelle che sono le nostre ragioni", ha spiegato Parodi nel corso del suo intervento al Comitato direttivo centrale in corso a Roma. Insomma, appello accolto, così come Parodi ammette che "la novità ha un certo rilievo". Ovviamente, il presidente dell'Anm aggiunge che non ci sarà "nessun cedimento". Ma il registro delle sue parole lascia ipotizzare che la mossa del premier abbia colpito nel segno, abbia fatto breccia. Abbia spiazzato l'Anm

Sempre nel corso del suo intervento, Parodi ha aggiunto: "Non ci sono provvedimenti che formalizzano qualche forma di sospensione dello sciopero". Parodi replicando a chi voleva un chiarimento sulla posizione di Magistratura Indipendente sullo sciopero, ha aggiunto che lo diceva "come componente di Mi e non come presidente". Insomma, non arretra.