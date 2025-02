Parte in salita il confronto tra il governo e la "nuova" Anm

10 febbraio 2025 a

«Non avrebbe alcun senso una revoca formale dello sciopero» del 27 febbraio. Lo dice Cesare Parodi, il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il giorno dopo la sua nomina. Lo stesso sindacato «invitai colleghi adindossare la coccarda tricolore durante tutte le udienze civili e penali da qui allo sciopero» e chiamalegiunte esecutive delle singole sezioni «ad organizzarealivello distrettuale un’assemblea, aperta ai cittadini, in occasione della giornata di sciopero». Mobilitazione confermata e programmatain versione “hard”, dunque: il dialogo tra il governo e il nuovo vertice dell’Anm non parte nel modo migliore. Venerdì sera Giorgia Meloni aveva accolto subito la richiesta di incontrarsi avanzata da Parodi, augurandosi «un sano confronto, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura». Ieri Parodi, per quell’apertura, si è scusato con le altre toghe: «Forse ho iniziato male, con una richiesta mia personale che avvertivo con una certa intensità e senza consultarmi con i colleghi e di questo chiedo scusa». (...)



