Reazione a Catena, "spazzatura": esplode il caso a fine puntata, il delirio è totale

Altro giro, altra serata nello studio di Reazione a Catena, laddove dominano le parole e i loro legami, il regno di Pino Insegno nel perimetro di Rai 1. La partita in questione è quella proposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di sabato 26 luglio. Nella puntata prosegue la cavalcata dei “Niente in ordine”. La squadra pugliese formata da Carlo, Sonia e Mimmo si conferma imbattuta, centrando la seconda vittoria di fila. Anche in questa occasione, però, il montepremi non raggiunge cifre altissime: il trio porta a casa 2.219 euro, che si sommano ai 3.782 conquistati nella puntata precedente. In ogni caso... buttali via! Nella puntata di cui vi stiamo dando conto, i campioni si sono sbarazzati delle ‘Pinete’, trio tutto al femminile composto da Ada, Manuela e Francesca, tre amiche provenienti dalla Lombardia. La sfida ha preso una piega ben precisa durante il gioco dell’Intesa Vincente, in cui le sfidanti si sono fermate a soli 2 termini indovinati. Una prestazione insufficiente che ha spianato la strada ai campioni, capaci di totalizzare 11 parole corrette con grande facilità.

Grazie alla loro prova, i Niente in ordine hanno avuto accesso alla Catena Finale con un montepremi iniziale di 142mila euro. Tuttavia, cinque errori nella fase di selezione hanno fatto precipitare la cifra a 4.438 euro, dimezzata poi a 2.219 euro dopo l’acquisto dell’indizio extra. Il compito finale? Trovare una parola che mettesse in relazione “R” e “Motore”. Dopo una breve consultazione, Carlo comunica a Pino Insegno la loro scelta: “Registrato”. Una volta di più, l’intuizione si rivela vincente. La squadra incassa dunque 2.219 euro, portando il totale a quota 6.000. Si tratta anche della quinta vincita consecutiva nel programma. Prima del successo dei “Niente in ordine”, era toccato alle ‘Giovediamoci’ distinguersi tra martedì 22 e giovedì 24 luglio, sempre riuscendo a risolvere l’Ultima Parola. Come di consueto, i commenti social non sono mancati. Su X, terreno elettivo dei "commentatori" di Reazione a Catena, alcuni utenti non hanno risparmiato critiche, soprattutto nei confronti delle sfidanti: “Da quando è iniziato il programma, la squadra sfidante di stasera è una delle più scarse in assoluto”, scrive qualcuno senza mezzi termini.

