Calciomercato ai raggi X: il colpo che manca, squadra per squadra

Ventotto giorni alla prima di campionato (23 agosto), 37 alla chiusura del mercato. Sono pochi per preparare una squadra, sono tanti per chiudere gli ultimi affari. Infatti si aspettano i saldi d’agosto. Anche perché le grandi stavolta si sono mosse prima. Ma c’è qualche eccezione? E cosa stanno cercando - o dovrebbero cercare - per completarsi?

NAPOLI Che dire, è già arrivato quasi tutto. Un mercato addirittura esagerato perché spendere oltre 20 milioni per il vice-Meret (Milinkovic-Savic) e 40 per l’attaccante di riserva (Lucca) non è certo una consuetudine. Ci si sta accorgendo che 18 milioni per il vice-Di Lorenzo (Juanlu Sanchez del Siviglia) sono troppi e sarebbe il caso di dare fiducia a Zanoli. Piuttosto quei soldi è meglio spenderli per Miretti e aggiungere gioventù italiana. Molto dipende da Ndoye, infatti verrà alzata di 5 milioni l’offerta al Bologna: 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Le alternative dalla Premier (Sterling, Grealish, Chiesa) non sono credibili per l’ingaggio, ma neanche per lo stile di gioco: Conte, lì, vuole un uomo di fisico e sostanza. INTER Pace tra Lautaro e Calhanoglu ufficializzata da una foto pubblicata dal capitano. Si va avanti con un mercato che lascia inspiegabilmente interdetti alcuni tifosi. Fatto in anticipo con le idee chiare e senza indugi: Sucic, Luis Henrique (perché non dare tempo e fiducia?), Bonny che nessuno fila. Poi Lookman e infine Leoni, almeno nelle idee. Con questi ultimi che hanno messo l’Inter come priorità. Mica poco. Sta funzionando anche in uscita: tra Stankovic e Buchanan entrano 18 milioni, poi sarà la volta di Taremi, Asllani e Sebastiano Esposito e magari sono altri 20-25, al netto dello spazio che si libera nel costo rosa.

ATALANTA Bakker si è rotto il legamento crociato e forse obbligherà a tornare sul mercato per un esterno. A meno che non si decida di valorizzare Palestra, dirottando Zappacosta a sinistra. Il resto è fatto, la rosa è calibrata sul 3-4-2-1 e di Lookman c’è già il sostituto, Sulemana. Altrimenti Nico Gonzalez che la Juve vuole vendere potrebbe trovare a Bergamo la giusta dimensione. Il vero rebus è il centravanti: non si sa in che condizioni tornerà Scamacca e quanto può dare El Bilal. Forse serve una certezza. Krstovic (Lecce) è un’idea corretta.