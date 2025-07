Kimi Antonelli in lacrime, lo sfogo: "Devo ritrovare la luce in fondo al tunnel"

Weekend del tutto disastroso finora invece per Lewis Hamilton: eliminato addirittura in Q1, il britannico della Ferrari partirà 16esimo. Altra prestazione deludente, dopo un ottimo inizio di stagione, anche per il giovane Kimi Antonelli, che con la Mercedes è 18esimo. Domani il via alla gara alle ore 15. La classifica Piloti: Piastri 241 punti, Norris 232 e Verstappen 173 nei primi tre posti, poi Russell a 147 e i ferraristi Leclerc ed Hamilton rispettivamente quinto (124 punti) e sesto (103), settimo Antonelli (63). La classifica Costruttori invece vede la McLaren con 473 punti, la Ferrari con 227 al secondo posto, poi la Mercedes a 210 e la Red Bull quarta a quota 180.

È stato un sabato difficile anche per Kimi Antonelli, che ha concluso le qualifiche del GP del Belgio con il peggior risultato stagionale: un 18mo posto e l'eliminazione già in Q1. Un esito deludente, aggravato dalla 20ma posizione di ieri nelle qualifiche Sprint e dalla 17ma nella gara breve di oggi. Visibilmente provato nel post-qualifica, il giovane pilota bolognese della Mercedes ha lasciato trasparire qualche lacrima e ammesso le difficoltà che sta affrontando. "Penso stia mancando la fiducia. È un momento difficile per me perché sto faticando a trovare fiducia con la macchina. Devo solo ritrovare la luce in fondo al tunnel. Se sono stato conservativo dopo le Qualifiche Sprint di ieri? Non direi. Mi è mancata fiducia più oggi che ieri. Fatico a tirare fuori il meglio dalla macchina. È un momento complicato e devo solo trovare la luce in fondo al tunnel" ha commentato il pilota.