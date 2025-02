Sciopero Anm, il giudice Giuseppe Cioffi si oppone: "Nessun pericolo per la democrazia"

27 febbraio 2025 a

Una voce fuori dal coro quella di Giuseppe Cioffi. Nel giorno in cui i colleghi scioperano contro la riforma sulla separazione delle carriere, lui - giudice del tribunale di Napoli nord - non ci sta. "Non aderisco allo sciopero indetto per oggi dall'Associazione nazionale magistrati. La ritengo una manifestazione del pensiero che non si addice ai magistrati e trovo singolare che chi ha il compito costituzionale di applicare le leggi si opponga a una legge in corso di approvazione in Parlamento, peraltro usando argomentazioni che esulano dai contenuti della riforma".

Intervistata dal Foglio la toga accusa l'Associazione nazionale magistrati di "lamentarsi" di cose "non reali". Ossia, "nella riforma in discussione in Parlamento non c'è nulla che preveda la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo, non c'è nulla che comporti una diminuzione della libertà e della terzietà del giudice, non c'è nulla che porti con sé altri pericoli alla democrazia o attentati alla Costituzione. Questi slogan sono stati agitati dall'Anm fin dal 1989, anno di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale".

Insomma, per Cioffi "sono sempre gli stessi slogan, pure con le stesse parole". Per la toga "alcuni argomenti che sono stati messi in campo dall'Anm sono palesemente propagandistici. Come si fa a opporsi alla riforma dicendo che la separazione delle carriere era contenuta nella bozza di programma della P2? Sarà pure vero ma di separazione delle carriere si parlò già durante i lavori della Costituente, persino nelle discussioni sindacali della magistratura negli anni Quaranta". "Dal mio punto di vista ritengo la riforma una conseguenza naturale della riforma del processo del 1989. È evidente - conclude - che un pubblico ministero interno alla magistratura intesa come organo unitario, pubblicistico per eccellenza, non è compatibile con la parità delle parti. Non si tratta di una questione solo formale, ma è decisamente sostanziale".