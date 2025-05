Tg1, "Habemus Papam" da record: lo share vola al 42,8%

Un "Habemus Papam" da record quello coperto in diretta ieri, giovedì 8 maggio, dal Tg1 in occasione dell’elezione di Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. L’edizione straordinaria del notiziario della rete ammiraglia Rai ha registrato ascolti vertiginosi: quasi 8 milioni di telespettatori di media, con uno share del 42,8% e picchi che hanno superato il 45%. Il momento dell’affaccio del nuovo Pontefice dalla loggia centrale di San Pietro ha toccato una punta massima di 9 milioni e 400mila spettatori.

Per oltre due ore, quasi un italiano su due ha scelto il Tg1 per seguire in diretta un momento storico. Anche l’edizione delle 20 ha fatto registrare numeri impressionanti, con una media del 36,04% di share e oltre 7 milioni e 800mila spettatori.

Papa Leone XIV, primo Pontefice statunitense nella storia, ha salutato il mondo con parole di speranza e dialogo: "La pace sia con voi", ha esordito. "Sarò un servo per tutti, e un costruttore di ponti". La sua elezione, accolta dalla gioia dei fedeli assiepati in piazza San Pietro, segna un nuovo capitolo per la Chiesa cattolica, chiamata a nuove sfide dopo il pontificato di Francesco.