Walter Nudo, "terza vita" a 50 anni. L'Isola dei famosi, l'operazione al cuore: ora fa il leader spirituale con una compagna giovane e sexy

Roberto Alessi 31 maggio 2020 a

a

a

Festeggia 50 anni. Ne dimostra meno, ma è come se ne avesse vissuti molti di più. Walter Nudo è una di quelle persone che ama "succhiare il midollo della vita", cioè vivere profondamente ogni attimo. Così è riuscito in ciò che di norma è impossibile: vivere più vite. A pochi capita. Lui lo ha scelto. Ex spogliarellista, poi attore di successo, ora una specie di leader spirituale che parla di "rinascita", spinge alla meditazione, insegna a diventare "persone migliori". Ora Walter Nudo vive la sua terza vita. Da un annetto ha abbandonato la tv, ha fondato un club privato, riservato alle persone che scelgono di essere "positive" (nel senso di umore, animo, cuore). "Rivincita club" si chiama. Per farne parte basta iscriversi (gratuitamente) on line (www.rivincita.club), si accede a dirette social con lui, corsi e iniziative speciali per «trasformarsi nella nuova e migliore versione di te stesso» e a bonus meditazione, video che aiutano a «cacciare l'ansia e dormire tranquillamente la notte. Il Walter Nudo di oggi sembra il frutto di una conversione religiosa.

Ma l'amore trova sempre spazio. Dalla scorsa estate è legato a Roberta Nigro, sensuale amante dello jogging riservatissima, su Instagram si presenta così: «Lo scopo della mia vita è essere una donna solare, apprezzare quello che ho e che verrà, fare azioni amorevoli per me e per gli altri». Ora il nuovo Walter Nudo, insieme ai cinquant' anni, festeggia la terza vita. Diversa. Vissuta sempre succhiandone il midollo. Auguri!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.