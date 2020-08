Rita Rusic, fuori di seno da censura: bretelline al posto del bikini, si vede tutto. Alla faccia dei 60 anni

06 agosto 2020 a

Rita Rusic ha compiuto 60 anni lo scorso maggio ma non perde il gusto per la provocazione. L’ultima è davvero bollente e arriva direttamente dalla spiaggia, dove l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata fotografata con un bikini molto particolare: non il classico pezzo di sopra del costume, bensì due mini bretelline che non coprono proprio un bel niente. E infatti immediatamente i seni della Rusic sgusciano via da tutte le parti. Immortalata da Oggi, il settimanale le ha lanciato una sfida: “Rita, tu che puoi, perché non giochi a carte scoperte?”. Ed effettivamente tanto vale non indossare il pezzo di sopra, in ogni caso la Rusic ha mostrato le sue grazie al vento.

