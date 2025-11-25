Antonella Clerici, gaffe con Elisabetta Canalis: "Anche il suo f..."

"Non sono riusciti a contattarmi e hanno deciso di assegnarmi il pollo alla piastra". Elisabetta Canalis ha chiarito una volta per tutte il motivo dietro la leggenda metropolitana che la vede grande amante del "petto di pollo alla piastra". Ospite a È sempre mezzogiorno su Rai 1, ha commentato scherzando con Antonella Clerici questo gossip culinario. Ma c'è stato spazio anche per qualche piccola gaffe.
Parlando della vita sentimentale di Elisabetta Canalis, Antonella Clerici stava per fare un riferimento diretto al suo attuale compagno. "Immagino che anche il suo f… immagino che anche tu hai un amore", si è corretta subito la conduttrice. La showgirl, con ironia, ha cercato di eliminare l'imbarazzo: "Antonella…". La padrona di casa però ha assicurato la sua ospite di non volere fare i nomi né parlare di gossip. Così ha deciso di chiudere il discorso con una semplice domanda: "Sei felice?". "Molto, davvero molto", ha chiosato Elisabetta.
In questi giorni, la showgirl sarda è tornata al centro delle cronache per la promozione di Una zampa sul cuore (Rizzoli)", il suo nuove libro. Elisabetta ha spiegato Una zampa sul cuore" (Rizzoli). Elisabetta ha poi rivelato che i proventi a lei spettanti saranno devoluti al rifugio di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals, realtà impegnate da anni nella tutela e nel salvataggio degli animali.