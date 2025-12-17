Andrea Delogu, paparazzata-bomba: chi bacia sotto casa

Andrea Delogu sorprende ancora e lo fa lontano dalle piste da ballo. Insomma, non si parla di Ballando con le Stelle. Dopo un periodo in cui il suo nome è rimbalzato soprattutto per smentite e precisazioni, la conduttrice torna a riempire le pagine gossippare per un motivo ben diverso: un nuovo bacio, immortalato dai paparazzi, che apre scenari inediti sulla sua vita sentimentale.

A diffondere le immagini è stato il settimanale Chi, che ha fotografato la Delogu sotto casa mentre si scambia effusioni con un uomo misterioso. Non si tratta di Nikita Perotti, il ballerino al centro di parecchie voci nelle ultime settimane, bensì di Alessandro Marziali. Gli scatti parlano chiaro e sembrano mettere un punto definitivo alle ipotesi che ruotavano intorno a un presunto flirt mai confermato.

Negli ultimi mesi, infatti, la Delogu era finita più volte al centro delle cronache rosa. Dopo la fine della storia con l’ex compagno Luigi Bruno, comunicata apertamente ai fan, aveva dato l’impressione di voler concentrare tutte le energie sul lavoro. La forte sintonia con Nikita Perotti, però, aveva acceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, alimentando voci insistenti su una possibile relazione.

A quelle indiscrezioni Andrea aveva risposto in prima persona, scegliendo la via della trasparenza sui social. In un post aveva spiegato che tra lei e il ballerino non esisteva alcun coinvolgimento sentimentale, ma un rapporto profondo e speciale, arrivando a parlare di una sorta di famiglia scelta. "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro" aveva detto.

Ora, però, il racconto sembra cambiare. Nonostante un periodo delicatissimo segnato anche da un grave lutto, la conduttrice non sarebbe sola. Le nuove foto pubblicate da Chi la mostrano insieme ad Alessandro Marziali al termine di una serata trascorsa tra una cena e una passeggiata con il cane di lui. Prima di rientrare ciascuno nella propria abitazione, i due si salutano con un bacio che non lascia molto spazio alle interpretazioni.