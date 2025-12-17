Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Andrea Delogu, paparazzata-bomba: chi bacia sotto casa

mercoledì 17 dicembre 2025
Andrea Delogu, paparazzata-bomba: chi bacia sotto casa

2' di lettura

Andrea Delogu sorprende ancora e lo fa lontano dalle piste da ballo. Insomma, non si parla di Ballando con le Stelle. Dopo un periodo in cui il suo nome è rimbalzato soprattutto per smentite e precisazioni, la conduttrice torna a riempire le pagine gossippare per un motivo ben diverso: un nuovo bacio, immortalato dai paparazzi, che apre scenari inediti sulla sua vita sentimentale.

A diffondere le immagini è stato il settimanale Chi, che ha fotografato la Delogu sotto casa mentre si scambia effusioni con un uomo misterioso. Non si tratta di Nikita Perotti, il ballerino al centro di parecchie voci nelle ultime settimane, bensì di Alessandro Marziali. Gli scatti parlano chiaro e sembrano mettere un punto definitivo alle ipotesi che ruotavano intorno a un presunto flirt mai confermato.

Negli ultimi mesi, infatti, la Delogu era finita più volte al centro delle cronache rosa. Dopo la fine della storia con l’ex compagno Luigi Bruno, comunicata apertamente ai fan, aveva dato l’impressione di voler concentrare tutte le energie sul lavoro. La forte sintonia con Nikita Perotti, però, aveva acceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, alimentando voci insistenti su una possibile relazione.

A quelle indiscrezioni Andrea aveva risposto in prima persona, scegliendo la via della trasparenza sui social. In un post aveva spiegato che tra lei e il ballerino non esisteva alcun coinvolgimento sentimentale, ma un rapporto profondo e speciale, arrivando a parlare di una sorta di famiglia scelta. "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro" aveva detto.

Ora, però, il racconto sembra cambiare. Nonostante un periodo delicatissimo segnato anche da un grave lutto, la conduttrice non sarebbe sola. Le nuove foto pubblicate da Chi la mostrano insieme ad Alessandro Marziali al termine di una serata trascorsa tra una cena e una passeggiata con il cane di lui. Prima di rientrare ciascuno nella propria abitazione, i due si salutano con un bacio che non lascia molto spazio alle interpretazioni.

813x457

Su Alessandro Marziali, al momento, le informazioni sono poche. Età e provenienza non sono note e il suo profilo Instagram è impostato come privato. Secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe però uno stile di vita cosmopolita e dinamico: "spazia fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar". Sempre stando al magazine, sui suoi social comparirebbero anche diversi scatti in compagnia della madre. Un nuovo capitolo, dunque, sembra essersi aperto nella vita di Andrea Delogu, tutto ancora da scoprire.

tag
andrea delogu
alessandro marziali
luigi bruno
nikita perotti

Dolore Andrea Delogu, il ritorno in tv: "Ho perso mio fratello"

Il messaggio di Venier per Delogu Domenica In, il messaggio di Mara Venier per Andrea Delogu: "Prima di cominciare..."

Vita spezzata Andrea Delogu "devastata": le prime parole dopo la morte del fratello

ti potrebbero interessare

Antonella Clerici, gaffe con Elisabetta Canalis: "Anche il suo f..."

Antonella Clerici, gaffe con Elisabetta Canalis: "Anche il suo f..."

Redazione
Elodie, il video-choc: "Qualcuno mi sta mettendo il dito lì..."

Elodie, il video-choc: "Qualcuno mi sta mettendo il dito lì..."

Redazione
Heidi Klum spiazzante: "Peli sul seno lunghi come un mignolo"

Heidi Klum spiazzante: "Peli sul seno lunghi come un mignolo"

Redazione
Belen Rodriguez, nudo integrale e lato B senza veli: esplode la polemica

Belen Rodriguez, nudo integrale e lato B senza veli: esplode la polemica