Elodie, il video-choc: "Qualcuno mi sta mettendo il dito lì..."

Un video che ha fatto il giro del web. Elodie riesce a far parlare di sé sempre e comunque. La pop star si trovava a Firenze per una tappa del suo tour che la vede impegnata in diverse città italiane. Anche questa volta la cantante è stata letteralmente travolta dall'affetto dei suoi fan più accaniti. Forse un po' troppo, dato che nella ressa è successo qualcosa di totalmente inaspettato. Elodie ha infatti avvertito un movimento strano che l'ha subito messa in allarme e che è stato immortalato da un filmato già virale sui social.

"Qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere", ha esclamato la pop star. Ma non si è ben compreso se il suo fosse un commento ironico o una denuncia di molestia sessuale in diretta. “Ragazzi. Mi avete messo un dito nel sedere”, ha insistito Elodie. Attorno a lei i fan sembravano più sbalorditi di lei. “Daiii”, hanno replicato tra loro come a chiedere “chi è stato?”. Mistero.

Il video è stato pubblicato su TikTok dal profilo @sweetlikessugarvenom. E si interrompe dopo pochi secondi, lasciando gli utenti col dubbio. Quegli istanti - pochissimo -, però, sono stati sufficienti pe rendere il filmato virale: la clip ha già incassato oltre 400mila visualizzazioni.