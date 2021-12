Sfera Ebbasta festeggia a Milano, arrivo trionfale con una supercar: ecco chi c'è dietro

Francesco Fredella 16 dicembre 2021 a

Parola d'ordine: festeggiamenti. Compleanno di lusso per Sfera Ebbasta, che organizza un party unico e irripetibile a Milano. Il rapper, ormai famosissimo, sceglie un'auto da sogno per il suo arrivo trionfale. Da rumors veniamo a sapere che si affida a Luxcar, capitanata da Matteo Cuppari, personaggio di rilievo a Dubai e non solo. Opera, lo ricordiamo, nel settore del lusso anche a Milano ed è stato scelto da Sfera per arrivare in una celebre discoteca con una vera supercar.

Arrivo trionfale in corso Como - nel cuore della movida milanese - con auto personalizzata: nome sulle fiancate, colore nero. Sfera Ebbasta non passa inosservato. Sceglie una Mercedes S 600 Maybach: un'auto di eccellenza con ogni tipo di confort, che utilizzano i driver per trasportare le vere star. Altro che Limousine. Al suo interno: televisori, sedili con idromassaggio incorporato, vetri oscurati e tanto altro ancora. In auto con lui, ci dicono fonti ben informate, sua madre e la fidanzata. Non mancano tantissimi personaggi del mondo della musica e della televisione, poche Ig stories e tante indiscrezioni sul mega party.

Un party che a quanto pare è stato organizzato già da tempo dal rapper che cura ogni minimo dettaglio. Sfera decide di affidarsi a Cuppari, che conosce molto bene il settore del lusso in tutto il mondo: si dice che a Dubai sia uno dei personaggi più rilevanti, molti vip del jet set si affidano a lui. Anche Sfera punta sul sicuro: arrivo da star e le foto fanno il giro della Rete.

