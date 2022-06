Melissa Satta "tradita" dal costume: esce dall'acqua e... visioni proibite

08 giugno 2022 a

"Summer mood", modalità estate: queste le due semplici ed indicative parole con cui Melissa Satta introduce a tutti i suoi seguaci l'ultima foto postata sul suo seguitissimo profilo Instagram, il tutto nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno.

Melissa Satta, "perché sono nata a Boston": ciò che nessuno sapeva sulla showgirl

E così eccola la showgirl sarda, in tutta la sua maestosa bellezza, mostrarsi in bikini, con gli occhi chiusi ed espressione un poco sognante. Ad avvolgerla un elegantissimo costume intero che si sviluppa in un gioco di lembi e strappi ocra e gialli. Bellissimo. E generosissimo: la scollatura è profonda e, con la complicità dell'acqua, offre degli scorci davvero proibiti e incendiari di una Melissa Satta sempre irraggiungibile.

