Francesco Riviera lancia Tik Tok parlando di "Mega fitness" con Taylor Mega

Francesco Fredella 24 agosto 2022

Sta spopolando ovunque: su Tik Tok e su Instagram. Ora ci pensa Francesco Riviera, uno dei massimi esperti di marketing e web reputation, a parlare sui social di Mega Fitness. Si tratta, lo ricordiamo, del progetto di Taylor Mega che conta 2,8 milioni di followers su Instagram.

"Vi presento l'app di fitness più amata dalle donne italiane. Con una precisa strategia di marketing abbiamo raccolto oltre 25 mila iscritti e 100 mila mail", dice Riviera. Che parla della ricetta del successo: "Un progetto vincendo che rappresenta a 360 al suo personal brand", racconta Riviera. Una community che ogni giorni si allena con Taylor Mega.

Riviera è uno dei più grandi esperti di Marketing, bresciano doc, 26 anni, ha maturato grande esperienza in campo internazionale oltre che in Italia. Non è un caso che Taylor Mega, super Influencer nel campo del fitness, abbia deciso di affidarsi a lui per lanciare un'app molto amata dalle donne di ogni età.