Gianni Agnelli, la nipote Ginevra Elkann si seprara: Dago-bomba, cosa c'è dietro

Ginevra Elkann e Giovanni Gaetani dell'Aquila d'Aragona si sarebbero definitivamente separati "dopo mesi di in&out", secondo quanto riporta Dagospia. Il loro matrimonio sarebbe finito a giugno. La produttrice cinematografica, nipote di Gianni Agnelli e sorella di Lapo e John Elkann, e il discendente di una delle famiglie nobili italiane più antiche erano sposati dal 2009. Dopo le nozze in stile principesco celebrate a Marrakesh, in Marocco, con rito cattolico, i due hanno avuto tre figli: Giacomo, Pietro e Marella.

Di Giovanni non si sa molto, quello che è certo è che si occupa delle aziende agricole della sua nobile famiglia. Ginevra invece, nata a Londra nel 1979, è una produttrice cinematografica. È stata assistente alla regia Bernardo Bertolucci per il film L’assedio e assistente video di Anthony Minghella per il film Il talento di Mr. Ripley. Successivamente si è laureata all’Università Americana di Parigi con un master in Regia Cinematografica alla London Film School. Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films, che ha prodotto e realizzato il lungometraggio Frontier Blues del regista iraniano Babak Jalali selezionato al Festival international des cinémas d’Asia di Vesoul del 2010 e per il Concorso Internazionale del 62º Festival del Cinema di Locarno. Ha posato per la fotografa Deborah Turbeville e per la campagna di Oviesse abbigliamento 2010/2011. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films con Francesco Melzi d’Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli.