Belen Rodriguez, nudo integrale e lato B senza veli: esplode la polemica

Un'estate, che sta finendo, trascorsa sotto i riflettori, tra molte polemiche e alcuni video scivolosi, si pensi a quello della lite con il benzinaio. Si parla di Belen Rodriguez, che in questi primissimi giorni di settembre è tornata a far mormorare i social. Già, perché la showgirl argentina ha pubblicato su Facebook una serie di foto che la ritraggono completamente nuda in mare, di notte. Già, come mamma l'ha fatta, col lato B senza veli e in bella vista. A corredo, il commento: “Non ha prezzo”. Durante le sue vacanze in Sardegna, Belen ha posato senza veli in scatti che la immortalano come una sorta di dea delle acque, scatenando reazioni contrastanti tra i fan.

I commenti, in risposta al post piccantissimo, non si sono fatti certo attendere: molti utenti hanno esaltato la sua bellezza, ma altrettanti hanno criticato la scelta di condividere immagini così audaci. “Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente”, scrive una follower. C’è chi attacca apertamente: “Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo”. E ancora: “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c'è?”. Insomma, il solito coro di rosiconi, moralisti e bacchettoni.