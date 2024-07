Elodie-Andrea Iannone, "all'aeroporto finisce male": indiscrezioni da Manchester

17 luglio 2024 a

Elodie continua a far parlare di sé, sia grazie alla sua musica sia grazie alla sua vita privata. La pop star italiana pare che abbia avuto qualche problema con il suo attuale fidanzato. Andrea Iannone. "Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone - spiffera il settimanale Chi -. La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l'attesa per l'imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani".

Questa vicenda avrebbe però un lieto fine. Sembra infatti che durante il viaggio di ritorno al nuovo aeroporto Silvio Berlusconi, i due abbiano fatto pace. Una buona notizia per la coppia vip, che sta insieme ormai dal 2022. Ma non finisce qui. Elodie deve anche fare fronte a delle grane lavorative. Secondo quanto riporta Dagospia, la Di Patrizi avrebbe dei problemi con la vendita dei biglietti del suo tour negli stadi. "Ha fatto il passo più lungo della gamba", dicono a bassa voce nell'ambiente musicale. Ha annunciato due stadi importanti per giugno 2025 a Milano e Napoli, due stadi mica da poco. - si legge sul portale - E non facili da riempire, non a caso qualcuno assicura che potrebbe fare un salto al prossimo Festival di Sanremo.

Ha partecipato tra i big e lo ha co-condotto con Amadeus: "Poco importa il ruolo serve una spinta. Dicono". Due i concerti di Elodie previsti nel 2025: l'8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.