Chiara Ferragni, la fucilata: "Str*** disumani"

Le parole di Chiara Ferragni giustamente durissime contro gli amori tossici scatenano un nuovo putiferio sui social. In tanti, infatti, le hanno lette come un riferimento velenoso al matrimonio ormai finito con Fedez. E la influencer più chiacchierata d'Italia è costretta a smentire. Non troppo convintamente, secondo i più maliziosi. Tutto nasce da un video su TikTok in cui la Ferragni, che oggi fa coppia con Giovanni Tronchetti Provera, parla della relazione tra la superstar Selena Gomez e Benny Blanco indicandola come esempio virtuoso di rapporto tra uomo e donna. Chiara tuona e spiega di non voler più sentire storie di "ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli st***i disumani che le trattano da schifo". Lo sfogo è brutale ma condiviso da molte.

Qualcuno dei follower però azzarda: starà mica parlando di Fedez? L'addio tra i due, d'altronde, è stato turbolento. La coppia più in vista dello showbiz italiano, travolta in un primo momento dagli scandali giudiziari della moglie e poi dai progressivi problemi di salute del rapper, è scoppiata all'improvviso anche sull'onda del gossip che l'ha dipinta come una coppia "aperta", con scappatelle e tradimenti più o meno confessati dai due. "Non parlo di Federico, l’ho amato davvero", mette le mani avanti la Ferragni. "Se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video - prosegue nel video - vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male, cioè noi non vogliamo nient’altro, veramente. Peccato che pochi riescano a capire sta cosa".

