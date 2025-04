Diletta Leotta, la tutina rossa aderente fa impazzire i fan: "Senza parole"

Una tutina rossa che fa sognare milioni di italiani. Diletta Leotta sta trascorrendo le festività pasquali a St Moritz, in Svizzera. La conduttrice di Dazn ne ha approfittato per divertirsi sulla neve, a bordo dei suoi scii. E per l'occasione ha sfoggiato una tutina rossa super aderente. L'outfit scelto da Diletta è composto in questo modo: spessa fascia nera sulla fronte, capelli vaporosi anni 80, trucco leggero che mette in risalto gli occhi con eye liner allungato e mascara marcato, tutina rosso fuoco, con la zip lasciata un po' aperta sul decollete.

Ma non si tratta di un caso. L'outfit scelto dalla 33enne è stato studiato ad hoc per l'occasione. La conduttrice di Mediaset è partita per la montagna in occasione delle vacanze di Pasqua e lo ha fatto insieme al suo staff, tra make-up artist e stylist, per realizzare lo shooting "Summer stars at altitude", vale a dire "L'estate inizia ad alta quota".

Al momento, però, non è ancora chiaro se Diletta Leotta farà ritorno a Milano dopo il servizio. O se, invece, deciderà di fermarsi ancora un po' in Svizzera. Intanto ha mostrato con elegenza una jumpsuit rossa di Leyla Meggetto, accompagnata da stivali da sci e casco firmato Carrera.