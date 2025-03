Elodie, a Domenica In le mostrano questa foto e cala il gelo: finisce a insulti

"Io ho un'idea di me un po' pazza, un pensiero folle. Cioè che quando entro nella vita delle persone, la miglioro. Penso di avere un'energia positiva. Lo penso sul serio, che quando staranno con me accadranno delle cose belle nella loro vita". Elodie è la star indiscussa di Domenica In del 23 marzo. Entrata da diva, con look strepitoso, simpatia, affabilità.

L'intervista nel salotto di Rai 1 con Mara Venier procede che è una meraviglia. La cantante romana scherza, sorride, si apre a confidenze anche molto personali, proprio come il rapporto con i suoi fidanzati e le sue amicizie. Ma a un certo punto, il colpo di scena. Anzi, il "colpo basso", come suggeriscono tantissimi telespettatori che seguono la puntata e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter.